Horizon Forbidden West è uscito il 18 febbraio su PS4 e PS5 riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica, la nuova esclusiva PlayStation è stata ben accolta dai giocatori. Ma Horizon Forbidden West ha il New Game Plus oppure no?

In altre parole, una volta terminato il gioco è possibile ripartire da zero con armature e potenziamenti conquistati? Purtroppo la risposta a questa domanda è negativa, il gioco di Guerrilla infatti non ha una modalità NG+, questo vuol dire che per ripartire da capo dopo aver visto i titoli di coda è necessario iniziare una nuova run da zero.

Se cercate un livello di sfida maggiore potete aumentare la difficoltà, vi ricordiamo inoltre che non esistono trofei legati direttamente a questo aspetto, dunque potete cambiare il livello di difficoltà senza timore di precludervi la conquista di tutti i trofei. Se avete bisogno di aiuto vi rimandiamo alla nostra guida con i trucchi di Horizon Forbidden West, utile per tutti coloro che si sono avvicinati solo recentemente all'avventura di Aloy e che magari non hanno giocato con Horizon Zero Dawn.

In quest'ultimo caso ricordatevi di leggere il riassunto della storia di Horizon Zero Dawn e The Frozen Wilds così da non farvi trovare impreparati alla trama di Horizon Forbidden West.