Horizon Forbidden West: New Game Plus e tanto altro nell'enorme update disponibile ora

Oltre ad aver mostrato uno spettacolare video gameplay di Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR 2, Guerrilla Games ha approfittato dello spazio concesso dal nuovo State of Play di Sony per annunciare un nuovo gigantesco aggiornamento di Horizon Forbidden West sia per PS5 che PS4.

Come potete osservare nella seconda metà del filmato che vi abbiamo riportato in cima, il nuovo major update di Horizon Forbidden West apporta delle migliorie alla qualità grafica dell'action-adventure in modalità Performance (disponibile solo su PS4 Pro e PS5). È stato inoltre introdotto un metodo per switchare l'outfit di Aloy, il respec con cui potrete ridistribuire le abilità della nostra protagonista, e la modalità Ultra Difficile con cui potrete incrementare ulteriormente la sfida proposta dal gioco.

Dulcis in fundo, l'update introduce anche il New Game Plus: al termine dell'avventura principale potrete intraprendere un secondo viaggio nell'Ovest Proibito mantenendo tutto l'equipiaggiamento ottenuto in precedenza e sbloccando nuove armi ed obiettivi. Come svelato al termine del trailer, l'aggiornamento è disponibile sin da ora su PlayStation 5 e PlayStation 4.

