Horizon Forbidden West e non solo: Guerrilla su un gioco segreto dal 2018

Alcuni studi, raggiunti l'affermazione internazionale e il successo, crescono a tal punto da poter gestire più di un progetto in contemporanea: è evidentemente successo anche a Guerrilla Games, che a quanto pare non sta lavorando solamente ad Horizon Forbidden West.

Da una ricerca su LinkedIn, emerge che Guerrilla Games sta lavorando ad un gioco segreto fin dal 2018. Alla guida del progetto, in qualità di Game Director, c'è Simon Larouche, un veterano della compagnia olandese che nel 2009 ha lasciato Amsterdam per unirsi ad Ubisoft Montreal, per la quale ha ricoperto il ruolo di Lead Game Designer per Splinter Cell Blacklist, Game Director per Rainbow Six Siege e Game Director per Watch Dogs 2. Un curriculum di tutto rispetto, che nel febbraio del 2018 ha messo nuovamente al servizio di Guerrilla Games per lavorare sul suddetto gioco segreto.

Non si conosce assolutamente nulla di ufficiale in merito a questo progetto, che supponiamo essere indirizzato a PlayStation 5. Potrebbe tuttavia trattarsi di un gioco con elementi multiplayer, dal momento che un annuncio di lavoro risalente all'aprile del 2019 (quindi un anno dopo il presunto inizio dello sviluppo) Guerrilla Games avviò la ricerca di un esperto del linguaggio di programmazione Java da impiegare sulla creazione di un'infrastruttura online comprendente sistemi come il matchmaking, tornei, clan e leaderboard.

Gli interrogativi sono tanti, ma una cosa è certa: Horizon Forbidden West non è l'unico gioco di Guerrilla Games in lavorazione. A proposito, vi ricordiamo che la nuova avventura di Aloy uscirà entro la fine del 2021.