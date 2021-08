Horizon Forbidden West, Nora o Utaru? Le dettagliate guide per il cosplay di Aloy

Il lancio di Horizon Forbidden West per PS4 e PlayStation 5 è stato purtroppo rinviato all'anno prossimi, ma per fortuna Guerrilla Games sa perfettamente come tenere impegnata la fanbase. In attesa dell'apertura dei preordini fissata per il 2 settembre, lo studio olandese ha pubblicato delle dettagliatissime guide per il cosplay di Aloy.

La protagonista di Horizon è divenuta fin da subito una delle fonti d'ispirazioni preferite tra le cosplayer di tutto il mondo, che l'hanno interpretata a più riprese, spesso con risultati impressionanti. Guerrilla è ben conscia dell'amore nei confronti del suo personaggio femminile, pertanto ha appena messo a disposizione due dettagliatissimi guide per il cosplay di Aloy: seguendo passo passo le istruzioni contenute all'interno di esse, le fan più affezionate potranno scegliere di vestirsi come una Cacciatrice Nora oppure come una Raccoglitrice Utaru.

Guide per il cosplay di Aloy | Link per il download

Cacciatrice Nora: la corazza Cacciatrice Nora è stata creata da Teb e successivamente personalizzata dal tocco di Aloy.

Raccoglitore Utaru: la corazza Raccoglitore Utaru utilizza materiali naturali di vario tipo, tutti recuperati nei pressi del territorio Utaru.

Horizon Forbidden West verrà pubblicato su PlayStation 5 e PS4 il 18 febbraio 2021. Nell'attesa, potete approfittare della recente patch per giocare Horizon Zero Dawn a 60fps su PS5.