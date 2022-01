Horizon Forbidden West: tutte le novità del gameplay raccontate in un nuovo video

Ci avviciniamo sempre più all'atteso debutto di Horizon Forbidden West, il sequel delle avventure di Aloy nell'affascinante mondo post-apocalittico ideato dai ragazzi di Guerrilla Games. L'esclusiva Sony è stata raccontata in una nuova video anteprima realizzata da IGN USA.

Visionando il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, potete apprendere numerose informazioni riguardanti le novità apportate dal team di sviluppo per arricchire ulteriormente il gameplay di Horizon (il video presenta alcuni spoiler su Horizon Zero Dawn e delle piccole anticipazioni sul prologo di Forbidden West).

Esplorare l'Ovest Perduto sarà più appagante che mai, grazie a meccaniche di arrampicata più elaborate e nuovi strumenti come Pullcaster e Shieldwing. Il titolo presenterà delle interessanti aggiunte legate ai grandi insiediamenti che visiteremo nel corso della nostra avventura, e lo stesso può dirsi per le missioni secondarie, di cui sono state aggiunte nuove tipologie.

Non manca ovviamente un approfondimento dedicato al sistema di combattimento di Horizon Forbidden West, con il focus su nuove abilità, armi inedite, e nuove macchine come Burrower, Bristleback e Slitherfang. Sarà inoltre presente un'Arena in cui Aloy potrà affrontare temibili orde delle gigantesce creature meccaniche. In definitiva, IGN USA si è detta soddisfatta di questa prima prova di Horizon Forbidden West.

Nell'attesa dell'uscita fissata al 18 febbraio su PS5 e PS5, vi rimandiamo alla nostra Anteprima esclusiva su Horizon Forbidden West per scoprire di più su storia, personaggi e tribù del titolo.