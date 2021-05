Horizon Forbidden West e la nuova Aloy: giocatori criticano l'aspetto della protagonista

A breve distanza dalla presentazione del primo gameplay del sequel di Horizon: Zero Dawn, lo State of Play dedicato a Horizon: Forbidden West è già tra i più visti della storia Sony.

Presentato per il momento esclusivamente su PlayStation 5, il titolo di Guerrilla Games deve ancora mostrarsi in azione su PlayStation 4. Sono tuttavia già molti i video confronti tra Horizon: Forbidden West e Horizon: Zero Dawn, con i quali è possibile osservare nel dettaglio l'evoluzione della serie del team Sony. Oltre alle nuove feature di gameplay, il recente State of Play ha infatti offerto numerosi scorci sul mondo di gioco, offrendo un primo assaggio di quello che sarà lo standard offerto da grafica e animazioni.

Tuttavia, parte dell'utenza ha deciso di concentrare la propria attenzione su di un dettaglio estremamente specifico di quanto mostrato dal gameplay di Horizon: Forbidden West. Nello specifico, stiamo parlando dell'aspetto fisico di Aloy, parzialmente mutato rispetto a quanto visto nel primo capitolo. Una rumorosa minoranza di utenti ha rivolto accuse apparentemente molto sentite alle "grasse" guance del personaggio, scatenando un fiume di critiche per un personaggio giudicato "poco femminile".



L'Aloy di Horizon: Forbidden West è stata addirittura collocata al centro di un non precisato "complotto" firmato Sony, volto a mascolinizzare le eroine dei PlayStation Studios: una teoria che ripesca a piene mani le critiche rivolte da parte del pubblico a Ellie ed Abby in The Last of Us: Parte II. A dispetto di tali peculiari rimostranze, il titolo Naughty Dog, lo ricordiamo, risulta al momento tra i più premiati dell'intera storia del medium videoludico.