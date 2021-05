Horizon Forbidden West su PS4 e PS5, gameplay in arrivo: Sony annuncia uno State of Play!

Con un messaggio condiviso sulle pagine del PlayStation Blog, Guerrilla Games e Sony annunciano un nuovo evento State of Play interamente dedicato ad orizon Forbidden West, l'attesissima avventura sci-fi in arrivo su PS4 e PlayStation 5.

A fare gli onori di casa ci pensa Mathijs de Jonge: il Game Director di Guerrilla ricorda come siano passati circa undici mesi dalla presentazione di Horizon Forbidden West e che, in questo lasso di tempo, gli autori della sussidiaria olandese dei PlayStation Studios hanno lavorato alacremente sull'ambizioso sequel di Zero Dawn.

L'esponente di Guerrila si rivolge così a tutti gli appassionati per invitarli a seguire lo State of Play di Horizon Forbidden West che avrà ufficialmente luogo alle ore 23:00 di giovedì 27 maggio. L'evento in streaming durerà 20 minuti, con ben 14 minuti di scene di gameplay che faranno luce sull'esperienza da vivere nei panni di Aloy.



Dalle ore 18:00, Sony e Guerrilla faranno partire un conto alla rovescia sui propri canali social per accompagnarci verso questo importante appuntamento mediatico, presumibilmente con delle anticipazioni sulle sorprese in arrivo per la sera di giovedì 27 maggio. Naturalmente, la nostra redazione seguirà in diretta sul canale Twitch di Everyeye il prossimo PlayStation State of Play su Horizon Forbidden West, con tutti gli aggiornamenti, le notizie e gli approfondimenti sull'attesa avventura sci-fi per PS4 e PS5 che troverete su queste pagine.