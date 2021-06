Horizon Forbidden West: il nuovo video svela i compositori della colonna sonora

Non paghi delle ricche informazioni sulle differenze di differenze di Horizon Forbidden West tra PS4 e PS5, i ragazzi di Guerrilla Games tornano sulle pagine del PS Blog per annunciare ufficialmente i compositori che daranno forma alla colonna sonora del titolo in arrivo nei prossimi mesi, si spera alla fine del 2021.

I rappresentanti della sussidiaria olandese dei PlayStation Studios sono lieti di confermare che la colonna sonora di Horizon Forbidden West sarà curata dagli stessi autori che hanno composto le musiche del prequel Horizon Zero Dawn, ossia Joris de Man, Niels van de Leest e il duo The Flight: a questi, si aggiungerà anche l'esperto polistrumentista Oleksa Lozowchuk.

L'annuncio dei compositori della colonna sonora della nuova esclusiva PlayStation viene accompagnato dal lancio di The Isle of Spires, un EP che comprende le quattro tracce ascoltate nel video gameplay di Horizon Forbidden West durante l'ultimo State of Play. L'album può essere ascoltato liberamente su Spotify, Amazon Music, YouTube Music, iTunes Store, Deezer e Tidal.

Prima di lasciarvi in compagnia del nuovo video confezionato dal Team PlayStation, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su gameplay ed esplorazione di Horizon Forbidden West.