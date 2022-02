Horizon Forbidden West offerte: sconto su Amazon per le versioni PS4 e PS5

Cercate Horizon Forbidden West al prezzo più basso? Nel momento in cui scriviamo lo trovate su Amazon con uno sconto del 10% sul prezzo di listino, offerta valida per le versioni PS4 e PS5 del gioco di Guerrilla.

Nello specifico Horizon Forbidden West costa 64.06 euro in versione PS4 e 72.06 euro in versione PlayStation 5, nel primo caso lo sconto è pari al 10% mentre nel secondo caso il risparmio è dell'11% sul normale prezzo al pubblico.

Horizon Forbidden West prezzo più basso

Acquistando il gioco ora non riceverete i bonus preordini e nemmeno la PSN Card del valore di 20 euro, questa promozione è infatti terminata, la versione standard include solamente il Blu-Ray del gioco senza altri contenuti extra di nessun tipo.

In ogni caso si tratta di una buona occasione di risparmio per un gioco uscito da meno di una settimana e ricordate che acquistando la versione per PlayStation 4 potrete effettuare gratis l'aggiornamento next-gen alla versione PS5. Il prezzo è valido solamente per la versione standard del gioco di Guerrilla per entrambe le console Sony e non coinvolge altre edizioni, vendute regolarmente a prezzo pieno, offerta valida fino ad esaurimento scorte.