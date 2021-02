Horizon Forbidden West e oltre: Firesprite sta sviluppando uno spin-off VR?

Gli sviluppatori inglesi di Firesprite, artefici dell'ottimo roguelike horror The Persistence, hanno pubblicato un annuncio di lavoro che sta facendo discutere la community per i velati rimandi a Horizon Forbidden West e, più in generale, alla serie action ruolistica firmata Guerrilla Games.

La nuova tornata di assunzioni che sta interessando la software house di Liverpool, infatti, è accompagnata dall'apertura di posizioni lavorative con schede che forniscono una descrizione sommaria degli incarichi da affidare ai nuovi talenti che entreranno a far parte di Firesprite.

Ai candidati per il prestigioso ruolo di Lead Producer di questo progetto, ad esempio, viene spiegato che "il vostro sarà un lavoro eccezionalmente eccitante poiché avrete modo di collaborare con gli autori di una delle proprietà intellettuali più originali degli ultimi anni, utilizzando le capacità immersive della Realtà Virtuale per costruire un canovaccio narrativo e un gameplay pensato sia per i nuovi utenti che per i fan".

L'ipotesi della collaborazione con Guerrilla Games per lo sviluppo di uno spin-off VR della serie di Horizon sta prendendo piede nelle discussioni intavolate dagli appassionati sui forum e sui social anche per via di questo passaggio ripreso da una delle posizioni lavorative aperte da Firesprite: "Si tratterà di un progetto action adventure che adatterà in VR una delle proprietà intellettuali più originali e di successo che siano apparse su console negli ultimi dieci anni". Nei precedenti annunci di lavoro, i vertici della casa di sviluppo di The Persistence riferirono di essere al lavoro "su PSVR con una proprietà intellettuale di un action ruolistico multimilionario", da qui le speranze della community per lo spin-off in Realtà Virtuale della serie di Horizon.