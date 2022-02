Horizon Forbidden West omaggia God of War: guida al simpatico Easter Egg di Guerrilla

Non è un segreto che i team Sony amino dedicare piccoli omaggi gli uni agli altri: ve ne avevamo parlato in un ricco speciale dedicato ai migliori Easter Egg PlayStation presenti nei giochi Sony.

Non sorprende dunque scoprire come anche all'interno di Horizon: Forbidden West si celi un simpatico omaggio ad un'altra esclusiva Sony: il God of War del 2018. In verità, stiamo parlando di più di un Easter Egg: all'interno dell'open world di Guerrilla sono infatti stati disseminati tanti piccoli indizi dedicati all'epopea norrena, pronti a condurre Aloy verso due sorprese principali. Ovviamente, nel caso in cui non vogliate anticipazioni in merito, vi sconsigliamo di proseguire nella lettura.

Nello specifico, i giocatori di Horizon: Forbidden West sono inizialmente chiamati ad avvistare due statue raffiguranti i fabbri Brok e Sindri. In seguito, la caccia al tesoro si sposta in direzione di un "Totem della Guerra" e di un "Totem della Gioventù". Ebbene, questi ultimi non sono altro che due statue raffiguranti rispettivamente Kratos e Atreus, protagonisti assoluti dell'ultimo God of War di Santa Monica Studio.



Riuscendo a ottenere tutti gli oggetti citati, i giocatori di Horizon: Forbidden West vedranno sbloccarsi una particolare opzione di personalizzazione di Aloy. Tramite pittura facciale, l'eroina Guerrilla potrà infatti utilizzare l'iconica estetica del Fantasma di Sparta! L'ultima tappa è infine l'apertura di un sentiero di montagna che conduce ad una piccola baita. Vi sembra di averla già vista? Non siete gli unici: si tratta infatti di una replica dell'abitazione di Kratos e Atreus dalla quale prendono il via le avventure di God of War. Purtroppo, l'edificio non è visitabile!



Direttamente in calce a questa news, potete visionare un'immagine dedicata agli Easter Egg principali, mentre per riferimenti geografici nella mappa di Horizon: Forbidden West potete sfruttare il video disponibile in apertura a questa news. Per ulteriori dettagli sull'avventura per PS4 e PS5 di Guerrilla Games, vi rimandiamo alla guida ad Horizon: Forbidden West disponibile sulle pagine di Everyeye.