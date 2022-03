Horizon Forbidden West: un'opzione di gameplay aggiunta silenziosamente nella nuova patch

Come vi abbiamo riportato su queste pagine, la nuova patch pubblicata da Guerrilla per Horizon Forbidden West ha migliorato la grafica su PlayStation e apportato diverse correzioni per i bug segnalati dai giocatori. Sembra però che l'update abbia introdotto anche un'interessante aggiunta di gameplay.

Stranamente, gli sviluppatori di Guerrilla non hanno dato particolare risalto alla novità, ma siamo certi che la nuova opzione di gameplay aggiunta con l'aggiornamento 1.09 farà felici quei giocatori che vorrebbero esplorare l'affascinante mondo di Horizon Forbidden West con un ritmo leggermente più spedito.

Come segnalato da un utente su reddit, la patch ha aggiunto la possibilità di disattivare l'animazione di raccolta delle risorse da parte di Aloy. Si tratta di una scelta adottata di default da ormai diversi titoli open world (vedasi i casi di Assassin's Creed Odyssey o del più recente Elden Ring). La nostra protagonista eviterà in questo modo di soffermarsi per raccogliere oggetti, e questo vale anche durante le cavalcature o l'esplorazione sottomarina. Per attivare questa modifica vi basterà accedere dal menu di gioco alla voce "Impostazioni", quindi "Generale" e "Animazioni di Raccolta". Naturalmente, chi preferisce potrà mantenere l'opzione completamente disattivata. Utilizzerete questa nuova possibilità o l'animazione di raccolta di Aloy non costituisce per voi un problema particolare?

Per ulteriori approfondimenti sull'ultima fatica di Guerrilla, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Horizon Forbidden West.