Horizon Forbidden West: un orgoglioso cosplay di Aloy in tenuta Carja Blazon

Sviluppato da Guerilla Games, il franchise di Horizon è uno dei più venduti su PlayStation, nonché uno dei più popolari tra il pubblico. È infatti la protagonista della serie, Aloy, a essere divenuta il nuovo simbolo femminile di Sony, un'eroina che rappresenta al meglio la quota rosa della community di videogiocatori.

Mentre il pubblico si gode ancora lo spettacolare DLC Burning Shoes per Horizon Forbidden West, la software house olandese divenuta celebre per la saga di Killzone riflette sul futuro della saga. Lo sviluppo di un terzo capitolo è inevitabile, dato il successo riscontrato e il finale del secondo episodio. La formula andrebbe tuttavia svecchiata, onde evitare un risultato ridondante. Ecco dunque cosa vorremmo vedere in Horizon 3, da un sistema di combattimento subacqueo alle cavalcature personalizzabili. Si tratta al momento di sogni e a riportarci alla realtà è la cosplayer Kris Tophwei.

In questo cosplay di Aloy da Horizon Forbidden West vediamo l'eroina protagonista della serie indossare il set armatura Carja Blaze, una vistosa tenuta appartenente ai nobili Carja e alla loro élite della Loggia dei Cacciatori. Prodotta dalla tribù esotica dei Carja, quest'armatura che lascia scoperta la zona ombelicale è formata da strisce di cuoio che proteggono chi la indossa dai danni da fuoco. Il sert Carja Blaze può essere ottenuto nelle tre varietà leggero, medio e pesante, con un numero crescente di slot per le mod e con effetti di resistenza sempre migliori. In Horizon Forbidden West protegge anche dai danni da shock e può essere aggiornata fino a tre volte. Se questo set vi ha intrigati, ecco come sbloccare la pittura facciale Carja Blaze in Horizon Forbidden West.