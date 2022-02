Horizon Forbidden West: l'Ovest Proibito si mostra nello spettacolare Cinematic Trailer

Ad una settimana esatta dall'arrivo sugli scaffali di Horizon Forbidden West, Sony PlayStation ha aggiornato il proprio canale YouTube ufficiale con il Cinematic Trailer dell'attesissima esclusiva con protagonista la giovane Aloy.

Il filmato in questione non contiene sequenze in game, ma è un trailer della durata di un minuto realizzato in computer grafica. Nel corso del video possiamo vedere la protagonista del titolo Guerrilla Games mentre affronta i numerosi pericoli dell'Ovest Proibito ed esplora anche i luoghi più remoti della mappa grazie alle sue incredibili capacità. Il Cinematic Trailer ci propone anche brevi sequenze di combattimento contro le macchine che si muovono in giro per la mappa, tra le quali troviamo anche una sorta di mammut-robot che andrà affrontato con intelligenza per evitare che possa spazzare via la protagonista in un solo colpo.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 18 febbraio 2022 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5. In attesa di mettere le mani sul titolo, vi ricordiamo che il preload di Horizon Forbidden West è ora disponibile per tutti gli utenti che hanno effettuato il preorder sul PS Store.