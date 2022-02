Horizon Forbidden West: parliamo della recensione con Fossa e Giuseppe Arace

Nella cornice mediatica dello studio di Everyeye.it su Twitch, Fossa e Giuseppe Arace hanno scambiato quattro chiacchiere riprendendo i numerosi temi trattati nella nostra recensione di Horizon Forbidden West per commentare la prossima, attesissima avventura sci-fi di Aloy, disponibile dal 18 febbraio su PS4 e PS5.

In vista del viaggio verso l'Ovest Proibito che tutti gli appassionati della serie fantascientifica di Guerrilla Games compiranno a breve, Fossa e il Crepuscolare hanno ripreso i temi affrontati nell'analisi del sequel di Zero Dawn per alzare nuovamente il sipario su ciò che attende i giocatori tra pochi giorni.

Oltre al video che campeggia a inizio articolo, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo approfondimento su come gira Horizon Forbidden West su PS4 base, con tantissimi spunti di riflessione sul lavoro svolto da Guerrilla per garantire la più immersiva esperienza possibile ai possessori delle console Sony della scorsa generazione.

