Horizon Forbidden West, avete paura dell'acqua alta? Ci pensa Guerrilla!

Con la pubblicazione della patch 1.21 di Horizon: Forbidden West, il team di Guerrilla Games concentra la propria attenzione sul tema dell'accessibilità, introducendo nell'avventura una serie di interessanti feature.

Tra queste, la più inaspettata è probabilmente una modalità di gioco pensata per chi soffre di talassofobia, disturbo collegato a un profondo timore nei confronti del mare e della navigazione. Attivando la funzionalità, i videogiocatori che non si sentono a proprio agio nel corso delle sessioni di esplorazione subacquea incluse in Horizon: Forbidden West potranno beneficiare di una serie di misure di supporto.

In particolare, spiega Guerrilla Games, la software house ha scelto di migliorare la visibilità di Aloy nelle aree sottomarine, così da contenere il timore generato dall'ignoto. In aggiunta, la modalità cerca di contrastare la talassofobia consentendo alla protagonista di respirare sott'acqua per un periodo di tempo indefinito, a prescindere dallo stato di avanzamento nella campagna principale di Horizon: Forbidden West.



La patch 1.21 di Horizon: Forbidden West si accompagna al debutto dell'espansione Burning Shores, in arrivo in esclusiva su PlayStation 5. Oltre a proporre la nuova modalità di gioco citata, l'aggiornamento abilità diversi ulteriori interventi in tema di accessibilità, con impostazioni pensate per chi soffre di daltonismo e la possibilità di modificare le dimensioni dei sottotitoli.