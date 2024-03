Horizon Forbidden West per PC è stato crackato in appena 30 secondi

Sono pochi i giochi per PC che riescono a resistere ai pirati. Spesso è solo una questione di tempo prima che finiscano per cadere sotto ai colpi degli hacker, ma quanto successo ad Horizon Forbidden West ha dell'incredibile: l'ultima IP di Sony giunta su Steam è stata bucata in un battibaleno.

Come abbiamo avuto modo di apprendere su X.com, la versione Steam di Horizon Forbidden West Complete Edition è stata piratata dal collettivo noto come Fairplay nel giro di 30 secondi dopo la pubblicazione, avvenuta ieri 21 marzo 2024 quando da noi erano le ore 16:00. Il preload, messo a disposizione con diversi giorni d'anticipo, ha sicuramente agevolato i pirati, che al momento dello sblocco non hanno dovuto far altro che rimuovere il DRM di Steam, l'unica protezione alla quale si sono affidati Sony, Guerrilla e Nixxes. Horizon Forbidden West è infatti arrivato sul mercato facendo a meno di DRM più efficaci ed elaborati come Denuvo, che solitamente riescono a garantire una protezione quantomeno nei giorni immediatamente successivi al lancio. Ciò potrebbe anche spiegare perché molte compagnie continuano ad affidarsi a DRM tanto bistrattati dai giocatori come il succitato Denuvo.

Parlando di numeri ufficiali, dobbiamo constatare che Horizon Forbidden West Complete Edition si è posizionato settimo nella classifica dei migliori lanci su PC delle IP Sony. Bene, ma non benissimo, dal momento che con 25 mila utenti connessi in contemporanea ha letteralmente dimezzato i risultati conseguiti da Zero Dawn nel 2020. Con questo non stiamo dicendo che è colpa della pirateria, dal momento che non abbiamo né i mezzi né i dati per giungere ad una conclusione del genere, ma immaginiamo che in Sony qualche domanda se la stanno facendo.

In coda, riteniamo doveroso specificare che, qualora non fosse già chiaro, questa notizia non intende in alcun modo celebrare la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye condanna in ogni sua forma, ma semplicemente far riflettere su un fenomeno ancora oggi molto diffuso.

