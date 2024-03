Horizon Forbidden West su PC: l'Ovest Proibito risplende nel Trailer di Lancio

Mentre la community si chiede cosa sta facendo Guerrilla Games dopo Horizon Forbidden West, la macchina promozionale di Sony si rimette in moto per ridare idealmente inizio al viaggio intrapreso dalla coraggiosa Aloy con il trailer di lancio della versione PC del sequel di Zero Dawn.

Il video confezionato da Nixxes Software offre agli sviluppatori incaricati di dare vita al porting PC di Horizon Forbidden West l'opportunità di mostrare a schermo tutta la bellezza delle ambientazioni dell'avventura open world già apprezzata su PS4 e PlayStation 5, ma in una veste grafica rinnovata e con diverse funzionalità inedite.

Tra le migliorie promesseci dal team Nixxes troviamo ad esempio il supporto alla tecnologia Direct Storage, la compatibilità piena con le risoluzioni ultrawide e con le configurazioni multimonitor, la possibilità di utilizzare gli upscaler più avanzati (DLSS, FSR e XeSS), le opzioni per customizzare gli input e gli immancabili parametri per tarare ogni singolo elemento grafico in base alle caratteristiche hardware del proprio PC gaming d'elezione.

Già che ci siamo, prima di lasciarvi al trailer di lancio della versione PC dell'esperienza free roaming a tinte sci-fi di Sony vi invitiamo a proseguire insieme a noi l'esplorazione dell'Ovest Proibito con l'analisi di Digital Foundry su Horizon Forbidden West e cosa cambia tra PS5 e PC.

