Horizon Forbidden West piace alla stampa internazionale: grande media su Metacritic

Manca ancora qualche giorno al debutto di Horizon Forbidden West, atteso su PlayStation 5 e PS4 per il 18 febbraio 2022, ma nel frattempo i verdetti della stampa internazionale cominciano a fare la loro comparsa in massa ed evidenziano come la seconda avventura di Aloy sembri essere un prodotto davvero da non perdere.

Sul portale Metacritic sono già state raccolte, nel momento in cui scriviamo, ben 92 recensioni che danno vita a una media degna di grande rispetto: il titolo firmato Guerrilla Games si aggiudica un importante 89, sfiorando quindi il verdetto "universal acclaim" generalmente dato dal sito a tutte le produzioni con un metascore dal 90 in su. A meno di cambiamento con l'arrivo di ulteriori valutazioni, Forbidden West pareggia il risultato del suo predecessore, Horizon Zero Dawn, anch'esso premiato con 89 di media basata però su 115 recensioni per la versione PS4 uscita originariamente nel 2017.

Attualmente sono 14 i perfect score assegnati all'esclusiva Sony, con la valutazione massima data da testate quali VGC, Twinfinite, PlayStation LifeStyle e God is a Geek, giusto per fare alcuni nomi. Abbondano soprattutto i voti dal 9 in su, tra i quali si può trovare anche la nostra recensione di Horizon Forbidden West premiata appunto con un verdetto d'eccellenza. Non mancano comunque alcune recensioni più severe, come un 6 assegnato da Telegraph oppure il 6.5 di Stevivor: attualmente sono quattro le testate che sono andate dal 7 in giù, sebbene non ci siano per adesso insufficienze.

Per ulteriori approfondimenti, non perdetevi inoltre la nostra analisi su come gira Horizon Forbidden West su PS4 base se lo giocherete sulla piattaforma old-gen di Sony.