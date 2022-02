Horizon Forbidden West: PlayStation pubblica i progetti per creare due mostri con la carta

Se l'Ovest Proibito in versione virtuale non vi basta, il sito di PlayStation Asia viene in vostro soccorso con due bellissimi progetti per ricreare i possenti mostri di Horizon: Forbidden West con del semplice cartone.

La divisione asiatica di PlayStation ha infatti reso disponibili due fantastici progetti gratuiti che consentono, passo dopo passo, di costruire due delle iconiche macchine presenti in Horizon: Forbidden West con del semplice cartoncino. Seguendo la guida sarà possibile creare delle vere e proprio action figure, in versione colorata e non, di un Sunwing e di un Clawstrider: per riuscire nell'impresa sarà necessario munirsi di una stampante, inchiostro di vari colori, forbici, colla e di tanta pazienza. Ogni modello richiede la stampa di circa cinquanta fogli in formato A4: una volta ritagliate, colorate e assemblate le varie componenti sarà possibile partecipare ad un concorso pubblicando il proprio lavoro su Twitter con l'hashtag #HFWPapercraft e menzionando l'account @PlayStationAsia. I vincitori si porteranno a casa un set speciale targato Horizon: Forbidden West. Potete trovare i progetti e tutti i dettagli a questo link.

Negli ultimi giorni la campagna pubblicitaria di Horizon: Forbidden West ha portato alla comparsa di diverse opere dedicate all'Ovest Proibito: Firenze ha celebrato l'arrivo del gioco con una statua di Aloy, mentre un Clawstrider gigante è comparso a Sydney.