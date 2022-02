Horizon Forbidden West ha il 'pollice verde': lo sblocco di un Trofeo pianterà un albero!

Non bastassero i giudizi espressi dalla stampa di settore con le entusiastiche recensioni di Horizon Forbidden West, per gli utenti PS4 e PS5 c'è un ulteriore incentivo per intraprendere l'avventura di Aloy: Sony promette infatti di piantare un albero ogni volta che i giocatori sbloccheranno un Trofeo specifico!

La lodevole iniziativa intrapresa dal colosso giapponese vede Guerrilla e la divisione PlayStation collaborare con la Arbor Day Foundation per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della riforestazione delle aree boschive più a rischio.

Il piano prevede l'innesto di un numero di alberi corrispondente al volume totale di sblocchi del Trofeo "Reached the Daunt" da parte dei giocatori di Horizon Forbidden West su PS4 e PlayStation 5. Il Trofeo in questione è legato alla campagna principale e, quindi, raggiungibile semplicemente avanzando nelle missioni della storia, di conseguenza non occorre seguire alcun genere di tutorial per ottenerlo. Gli alberi verranno piantati in tree aree deforestate del Douglas County Forest nel Wisconsin, delle Sheep Fire Private Lands in California e nel Torreya State Park in Florida.

L'ente incaricato di riforestare queste aree boschive prevede che saranno necessari almeno 288.000 alberi per ripopolare i parchi interessati da questa iniziativa: considerando le 20 milioni di copie vendute di Horizon Zero Dawn e l'enorme attrattiva esercitata dal suo sequel, con ogni probabilità l'obiettivo fissato da Sony e la Arbor Day Foundation verrà raggiunto in pochissimo tempo.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Horizon Forbidden West su PS5 a firma di Giuseppe Arace.