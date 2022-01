Horizon Forbidden West: sarà possibile creare missioni per recuperare risorse rare

Nel corso dell'ultima intervista concessa da Mathijs de Jonge ai giornalisti di Game Informer, il Game Director degli studi Guerrilla ha discusso di abilità companion e ricompense di Horizon Forbidden West per svelare un'importante funzione che faciliterà la ricerca di componenti rari per il crafting.

L'esponente della sussidiaria olandese dei PlayStation Studios ricorda come "in Horizon Zero Dawn la ricerca dei materiali era per lo più limitata alla scoperta dei frammenti di metallo. Questa volta, abbiamo cercato di focalizzarci maggiormente sugli incontri con le Macchine, di conseguenza molti degli aggiornamenti dell'equipaggiamento di Aloy non saranno più legati al solo utilizzo dei frammenti di metallo ma anche a delle risorse specifiche. Dovrai esplorare la mappa e andare a caccia delle Macchine necessarie per ottenere le risorse desiderate".

In funzione di questa modifica apportata al sistema di crafting, gli emuli di Aloy non dovranno vagare senza alcuna meta per l'Ovest Proibito di Horizon Forbidden West ma potranno creare delle missioni specifiche per reperire le risorse rare necessarie allo sblocco degli equipaggiamenti avanzati. In questo modo, i giocatori potranno focalizzare i propri sforzi nella creazione delle armi e delle armature desiderate, ma sempre tenendo conto delle difficoltà rappresentate dalle battaglie da affrontare con le Macchine più arcigne.

A questo punto non ci resta che attendere fino all'uscita dell'attesissima esclusiva Sony, fissata per il 18 febbraio su PS4 e PlauStation 5, per poter provare di persona il nuovo sistema di creazione delle missioni per il recupero delle risorse rare.