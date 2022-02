Horizon Forbidden West: si possono saltare i filmati?

Nonostante l’evidente impegno messo da Guerrilla Games nel raccontare le vicende di Horizon Forbidden West, alcuni giocatori potrebbero non essere interessati alla narrativa e preferire il gameplay ricco di pura azione. A tal proposito, durante la nuova avventura di Aloy già disponibile su PlayStation 5 e PS4, è possibile saltare i dialoghi e le scene di intermezzo?

Al di fuori della prima cutscene che il titolo firmato Guerrilla Games ci offre una volta oltrepassato il menu principale (studiata appositamente per introdurre al mondo di gioco e riassumere gli eventi visti in Horizon Zero Dawn), è possibile skippare ogni singola scena di questo sequel diretto senza alcun problema, premendo diversi tasti a seconda della situazione. Nello specifico, ecco quali sono i pulsanti per aggirare i momenti di pausa che intercorrono fra gli scontri e l’esplorazione.

Scene legate alla trama : si possono evitare premendo Quadrato

: si possono evitare premendo Scene legate alle quest : possono essere saltate premendo il tasto X

: possono essere saltate premendo il tasto Dialoghi con gli NPC: si possono saltare premendo più volte il tasto X

In conclusione, rimanendo in tema di gameplay e di tempo risparmiato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete scoprire come trovare ogni armatura di Horizon Forbidden West, così come tutti i codici per sbloccare le porte chiuse di Horizon Forbidden West.