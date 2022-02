Horizon Forbidden West: si possono trasferire i salvataggi da PS4 a PS5?

Volete iniziare a giocare a Horizon Forbidden West su PS4 o PS4 PRO e poi continuare l'avventura di Aloy su PlayStation 5 ma avete paura di dover ricominciare da zero l'intera run? State tranquilli perché questo non succederà.

Horizon Forbidden West supporta il trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5, questo vuol dire che potrete iniziare tranquillamente a giocare sulla console old-gen e riprendere dallo stesso punto sulla piattaforma di attuale generazione. Non vale invece il processo inverso, ovvero i salvataggi della versione PlayStation 5 non possono essere importati su PlayStation 4.

Per l'esatto procedimento vi rimandiamo alla nostra guida al trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5, potete utilizzare una qualsiasi chiavetta o supporto HDD esterno o in alternativa i salvataggi su Cloud se siete abbonati al servizio PlayStation Plus, indubbiamente un grande comodità per i giocatori.

Il nuovo gioco di Guerrilla è stato accolto positivamente da pubblico e critica, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Horizon Forbidden West. Volete sapere come gira Horizon Forbidden West su PS4? Abbiamo messo il gioco alla prova su PlayStation 4 Standard e il risultato è sicuramente positivo anche se ovviamente l'avventura di Aloy esprime il suo massimo potenziale sulla console current-gen di casa Sony.