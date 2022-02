Horizon: anche sul PS Store potete comprare la versione PS5 al prezzo di quella PS4

Il responsabile di PlayStation Game Size, al quale non sfugge neppure un singolo movimento all'interno delle pieghe del PlayStation Store, ha notato un importante cambiamento riguardante Horizon Forbidden West, che sarà l'ultimo gioco di Sony ad offrire l'upgrade gratis da PS4 a PS5.

La questione potrebbe risultare confusionaria, quindi procediamo con ordine. Nelle scorse ore, la versione PS5 di Horizon Forbidden West è stata finalmente aggiunta all'edizione per PS4 che, in quanto tale, è prezzata a 69,99 euro. Fino a ieri, in questa scheda del PlayStation Store veniva indicata solamente la voce "PS4", dunque adesso c'è la certezza che comprando l'edizione PlayStation 4 a 69,99 euro si ottiene anche l'upgrade nex-gen senza costi aggiuntivi.

Nello store di Sony si è quindi venuta a creare una situazione insolita, come potete facilmente verificare anche voi recandovi sugli scaffali digitali oppure guardando lo screenshot in basso. Al momento ci sono due entry per Horizon Forbidden West: una per PS5 a 79,99 euro (che include anche la versione old-gen) e una per PS4 a 69,99 euro (che offre anche la versione next-gen). È evidente che ai giocatori interessati al formato digitale convenga acquistare la seconda, piuttosto che la prima: costa 10 euro in meno e garantisce anche la versione superiore.

Il programma di upgrade gratis di Sony, pensato per "i giochi di lancio" di PlayStation 5, giunge al termine con Horizon Forbidden West. Gran Turismo 7, nonostante arrivi poco tempo dopo, già richiede un esborso di 10 euro per passare da PS4 a PS5.

Tutto il discorso vale anche per il formato fisico. Potete comprare l'edizione per PS4 pagandola 10 euro in meno e ottenere ugualmente la versione PS5. Dovrete solamente accontentarvi della "vecchia" copertina, una questione che chiaramente non si pone in digitale.