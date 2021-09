Horizon Forbidden West: pre-order aperti da domani su PS5 e PS4, i dettagli

Horizon Forbiddden West è uno dei titoli più attesi dai possessori di PlayStation 5 e PlayStation 4 e, sebbene l'action game sia stato rimandato al 2022, aleggiano entusiasmo e fiducia nei confronti della nuova fatica di Guerrilla Games.

La software house olandese ha ora fornito i dettagli riguardanti i pre-order del gioco. Come brevemente illustrato all'interno della infografica che vi abbiamo riportato in calce, Horizon Forbidden West sarà disponibile per essere preordinato da domani, giovedì 2 settembre, a partire dalle ore 16:00 in Italia. Coloro che aspettano con particolare trepidazione la nuova avventura di Aloy nel mondo post-apocalittico di Horizon potranno dunque assicurarsi la propria copia di uno dei titoli più promettenti della lineup Sony.

I recenti messaggi pubblicati dal game director Mathijs de Jonge lasciano aperte le speranze che Guerrilla Games stia preparando qualcosa di nuovo per i suoi fan, con magari un nuovo filmato di gioco da mostrare in occasione dell'apertura dei pre-order. Per tutte le eventuali novità, ci basterà attendere la giornata di domani.

Ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà pubblicato in esclusiva su console PlayStation 5 e PlayStation 4 il 18 febbraio 2022. Il sito ufficiale del gioco ha chiarito che, almeno per il momento, non è prevista una versione PC, sebbene Horizon Zero Dawn sia da tempo approdato su questa piattaforma.