Horizon Forbidden West: ora preordinabile su Amazon con 20 euro di ricarica PSN in omaggio

Super promozione su Amazon per i preordini di Horizon Forbidden West: preordinando ora si otterrà un credito omaggio da 20 euro da utilizzare per gli acquisti digitali nel PSN. La promozione è valida sia per la versione PlayStation 4 del gioco che per quella PlayStation 5.

Il titolo è preordinabile a 70,99 euro in versione PS4 e 80,99 euro in versione PS5, la versione PS4 sarà aggiornabile gratuitamente alla versione PS5, la data di uscita è prevista per il 18 febbraio.

La promozione è valida fino al 17 febbraio, giorno precedente all'uscita del gioco, ma il nostro consiglio è quello di approfittarne subito se siete interessati al titolo, esiste il rischio concreto che le copie in promozione finiscano prima del previsto.

Di seguito i link dei preordini:

Su Amazon è inoltre preordinabile la Special Edition del gioco, con SteelBook, colonna sonora digitale (da riscattare tramite voucher), un mini artbook e dei contenuti aggiuntivi (Abito lascito Nora e Antica lancia Nora), in preordine a 80,99 euro in versione PS4 o 90,99 euro in versione PS5.

Come sempre i giochi in preordine su Amazon godono della promozione "prenotazione al prezzo minimo garantito" che avvantaggia chi prenota prima il gioco, se il prezzo di questo dovesse scendere dalla data dell'ordine a quella di spedizione, Amazon addebiterà in automatico il prezzo più basso che il titolo abbia mai raggiunto un questo periodo.