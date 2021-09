Horizon Forbidden West in preordine con ricarica PSN 20 euro da Gamelife

Gamelife ha aperto i preordini di Horizon Forbidden West per PlayStation 4 e PlayStation 5, oltre all'edizione Standard è possibile prenotare anche la Special Edition e la ricchissima Collector's Edition.

La versione Standard PS4 costa 71 euro mentre l'edizione PS5 costa 81 euro, in entrambi i casi riceverete anche una ricarica PlayStation Store da 20 euro inclusa nel prezzo senza costi aggiuntivi, molto utile per rinnovare l'abbonamento a PlayStation Plus o acquistare contenuti digitali. La Special Edition costa 91 euro su PS5 e 81 euro su PS4, questa versione include il gioco in formato fisico, la custodia Steelbook in metallo, la mini colonna sonora digitale e un mini artbook.

Infine la Collector's Edition è in preordine a 220 euro, questa è in assoluto l'edizione più ricca e include:

Custodia Steelbook

Il gioco in formato digitale

Statue originali di un Tremorzanna e di Aloy

Artbook

Gli abiti Carja Colosso Elite e Tuono Nora Elite

Le armi Arco Corto Colosso Carja e Fionda Tuono Nora)

Pacchetto risorse con munizioni, pozioni e kit da viaggio

Pezzo Squarciavento Alfa per Batosta Meccanica

Posa e pitture facciali per la modalità Foto

Colonna sonora digitale

La graphic novel The Sunhawk

Ricordiamo che preordinando qualsiasi versione di Horizon Forbidden West riceverete come bonus il costume e la lancia Nora Legacy. Il sequel di Horizon Zero Dawn sarà disponibile dal 18 febbraio 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, per quanto riguarda la Collector's Edition segnaliamo che la disponibilità è limitata e ogni cliente potrà preordinare solamente una copia.