Horizon Forbidden West: preordini aperti da GameStop, Regalla Edition in esclusiva

GameStop Italia ha aperto i preordini di Horizon Forbidden West, sul sito e presso i negozi della catena è possibile preordinare la Standard Edition, la Special Edition e la Collector's Edition mentre la Regalla Edition (in esclusiva GameStop) sarà presto prenobile solamente online.

Oltre all'edizione Standard che potete preordinare online in versione PS4 (70.98 euro) e PS5 (80.98 euro) da GameStop trovate anche le altre edizioni speciali in preorder, ecco tutti i dettagli sulle varie edizioni di Horizon Forbidden West in uscita il 18 febbraio 2022.

Horizon Forbidden West Regalla Edition

L'edizione "Regina", la più ricca e completa in assoluto, sarà presto disponibile per il preordine da GameStop solo online al prezzo di 269,98 euro. Le quantità sono limitatissime e l'apertura delle prevendite verrà comunicata in anticipo via email ai clienti GS Level 3 ed Epic, assicuratevi di aver attivato la ricezione di informazioni commerciali da parte di GameStop nel vostro profilo altrimenti non riceverete la mail di apertura dei preordini della Regalla Edition. Non sapete come fare? In questo caso vi rimandiamo alla guida di GameStop, bastano pochi semplici passaggi per aggiornare il proprio account.

Ma cosa include questa maestosa edizione?

Gioco digitale e custodia Steelbook

Statue originali a tema Regalla di un Tremorzanna e di Aloy

Replica del Focus con supporto personalizzato

2 illustrazioni

Pacchetto risorse con munizioni, pozioni e kit da viaggio

Pezzo Squarciavento Alfa per Batosta Meccanica

Emote e pitture facciali speciali per la modalità Foto

Colonna sonora in formato digitale digitale

La graphic novel digitale The Sunhawk

Repliche dei pezzi Solcasole e Squarciavento per Batosta Meccanica

Mini artbook

Mappa in tela

2 abiti speciali (Carja Colosso d’élite e Tuono Nora d’élite)

2 armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora)

Horizon Forbidden West Special Edition

Questa versione include il gioco su Blu-Ray, la custodia Steelbook in metallo, la colonna sonora digitale e un mini artbook fisico. Effettuando il preordine riceverete l'outfit Nora Legacy e la lancia.

Horizon Forbidden West Collector's Edition

La Collector's Edition (in preordine a 199.98 euro) include il gioco in formato digitale, la custodia Steelbook, statua di Tremorzanna e Aloy, mini artbook, due skin (Carja Colosso Elite e Tuono Nora Elite), due armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora) un pacchetto digitale di risorse da usare in-game (contiene munizioni, pozioni e un kit da viaggio), il pezzo Squarciavento Alfa per Batosta Meccanica, emote e pitture facciali per il Photo Mode, la colonna sonora digitale e la versione digitale di The Sunhawk, graphic novel basata su Horizon Zero Dawn.