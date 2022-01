Horizon Forbidden West: prime impressioni positive, IGN USA ci ha giocato

IGN USA ha avuto modo di provare in esclusiva per quattro ore una build di Horizon Forbidden West, l'attesissimo sequel delle avventure di Aloy in uscita il 18 febbraio su PS4 e PS5. Quali sono le prime impressioni sul nuovo gioco di Guerrilla?

Il giornalista di IGN USA riporta feedback molto positivi sulla sue esperienza, di fatto Guerrilla Games ha lavorato per migliorare vari aspetti di Horizon Zero Dawn, ad esempio l'esplorazione sembra godere di maggior libertà, il combat system è più vario e in generale il mondo di gioco presenta tante nuove attività e forme di vita. Anche le meccaniche di gioco già conosciute sono state migliorate, l'autore della prova cita ad esempio l'arrampicata e il Focus, oltre allo scudo energetico.

Non vogliamo però rovinarvi la sorpresa, se siete interessati a leggere la prova completa trovate il link a IGN USA qui sotto nella fonte. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva agli sviluppatori di Horizon Forbidden West, il team ha approfondito con noi alcuni dettagli sulla storia, le tribù ed i nuovi personaggi che popolano il mondo dell'Ovest Proibito.

Horizon Forbidden West esce il 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5, disponibile in formato fisico e digitale su PlayStation Store.