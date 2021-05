Horizon Forbidden West, le prime stime sulla mappa: sembra molto grande!

Il reveal del gameplay di Horizon Forbidden West per PS5 ha confermato la bontà tecnica e contenutistica della nuova avventura di Aloy. Di notevole interesse si è rivelato anche il pre-show, che per diverse ore ha intrattenuto gli spettatori mostrando delle vedute aeree della mappa, che a quanto pare coprirà un'ampia porzione dell'ovest americano.

Un utente di Reddit con una passione smodata per l'opera di Guerrilla Games e tanta buona volontà ne ha così approfittato per effettuare una stima dell'estensione del mondo di gioco, individuando i corrispettivi reali di molti dei luoghi mostrati nel pre-show del gameplay reveal di Forbidden West. A quanto pare, i videogiocatori potranno esplorare un'ampia area dello stato della California: la Valley of the Fallen di Horizon Forbidden West, ad esempio, corrisponde alla Baia di Monterey, mentre Tilde's Reach altri non è che la Riserva Nazionale Don Edwards nella Baia di San Francisco. Il corrispettivo delle Sheerside Mountains sembra invece essere il Monte Diablo. Se non avete paura degli spoiler, potete consultare la mappa creata dell'utente in calce a questa notizia.

Horizon Forbidden West, ricordiamo, è in sviluppo anche per PlayStation 4, ma purtroppo è ancora privo di una data d'uscita. Potete farvi un'idea dei miglioramenti grafici osservando questo video confronto tra Forbidden West per PS5 e Horizon Zero Dawn per PS4