Dopo Horizon Forbidden West, quale sarà la prossima esclusiva PlayStation ad uscire su PC?

E alla fine, dopo mesi di rumor e speculazioni, PlayStation Studio ha annunciato che Horizon Forbidden West Complete Edition uscirà su PC, perdendo dunque la natura di esclusiva assoluta PlayStation per giungere anche su Windows. Del resto, la strategia di Sony è ormai abbastanza chiara...

Sempre più giochi PlayStation usciranno su PC e mobile e l'acquisizione di Nixxes Software aveva uno scopo ben preciso, ovvero facilitare i porting da PS4 e PS5 alla piattaforma PC. Sarà proprio questo team interno ad occuparsi della conversione di Horizon Forbidden West Complete Edition, ma sono in molti a chiedersi quale sia il prossimo asso della manica di PlayStation Studios da portare su PC

E' chiaro che con God of War, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, Sackboy Una Grande Avventura, Ratchet & Clank Rift Apart, The Last of Us Parte 1 e Returnal già disponibili su Steam e/o Epic Games Store, adesso la community guarda in una sola direzione.

Sciolto il nodo Horizon Forbidden West, guardando alle grandi esclusive Sony del 2022 i nomi spendibili restano quelli di Gran Turismo 7 e ovviamente God of War Ragnarok, uno dei giochi più venduti e premiati dello scorso anno. Sarà proprio l'avventura di Kratos e Atreus a giungere su PC dopo l'epopea di Aloy, o dovremo attendere ancora? Perché a questo punto non sembra più una questione di "se" ma più banalmente di quando.

E voi cosa ne pensate? Quale gioco Sony vorreste vedere assolutamente il prima possibile su PC?