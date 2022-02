Horizon Forbidden West in azione su PS4 'base': Aloy affronta un Tremortusk

La seconda clip della serie di mini-video gameplay tratti dalla versione PS4 'base' di Horizon Forbidden West mostra Aloy alle prese con un mastodontica Tremortusk, una delle tante Macchine che popoleranno l'Ovest Proibito dell'attesissima esclusiva PlayStation.

La clip in questione riprende un'intensa fase di combattimento tra la guerriera Aloy e questa possente creatura di metallo e silicio dal design chiaramente ispirato ai mammut. Gli stessi ragazzi di Guerrilla Games, in questi mesi, hanno discusso delle enormi potenzialità di questi cyber-mostri descrivendo i Tremortusk come "formidabili avversari in parte macchine da combattimento e in parte fortezze semoventi".

Come possiamo intuire ammirando il nuovo video, la nostra intrepida alter-ego dovrà fare appello a tutte le sue capacità per avere la meglio sui Tremortusk incrociati lungo il cammino: solo sfruttando il terreno di scontro e l'intero arsenale a propria disposizione, la protagonista della serie di Horizon potrà avere qualche speranza di sopravvivenza nelle battaglie campali contro questi pachidermi sci-fi.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia della nuova clip in salsa PS4 'base' con Aloy e il Tremortusk, ma prima vi invitiamo a leggere il nostro speciale di Horizon Forbidden West tra storia personaggi e tribù, dove potete trovare tanti spunti di riflessione sui contenuti che andranno a imperlare l'offerta digitale del kolossal open world in arrivo il 18 febbraio su PS4 e PlayStation 5.