Horizon Forbidden West su PS4 e PS5: le Sfide dell'Ovest Proibito nel nuovo video gameplay

Con Horizon Forbidden West giunto in redazione, i ragazzi di Guerrila Games ci aiutano a ingannare l'attesa per il lancio del loro kolossal sci-fi pubblicando un nuovo trailer incentrato sulle sfide da affrontare esplorando l'Ovest Proibito nei panni della guerriera Aloy.

Sin dal loro arrivo nella nuova mappa open world del sequel di Zero Dawn, i giocatori potranno infatti scoprire una moltitudine di attività e sfide da affrontare, ciascuna studiata per esaltare il sistema di combattimento di Aloy e l'evoluta progressione delle sue abilità.

Nell'ultimo video confezionato dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios, l'Ovest Proibito ci viene mostrato come una sorta di gigantesco caleidoscopio di missioni secondarie e attività free roaming: basta scorrere le scene del trailer per farsi un'idea delle sfidelegate, ad esempio, ai contratti di salvataggio nelle terre selvagge, alle missioni di conquista degli avamposti e all'esplorazione delle rovine che riecheggiano gli scintillanti progressi tecnologici e sociali del mondo perduto dei Predecessori. Come sempre, starà solo ed esclusivamente agli utenti decidere se e quali attività svolgere per arricchire l'esperienza della trama principale di ricordi e gameplay tra missioni secondarie e sfide sandbox.

Date perciò un'occhiata al nuovo video e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è previsto al lancio per il sempre più prossimo 18 febbraio su PS4 e PlayStation 5.