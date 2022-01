Horizon Forbidden West su PS4 e PS5 avrà finali multipli o no?

Manca ormai un mese al debutto di Horizon Forbidden West su PlayStation 4 e PlayStation 5 e, in attesa che il gioco raggiunga gli scaffali, possiamo già sapere quanti finali avrà la nuova avventura di Aloy.

Se siete curiosi di scoprire quanti sono i finali del titolo Guerrilla Games, sappiate che questa particolare informazione è stata svelata dagli stessi sviluppatori a Francesco Fossetti nel corso della sua intervista relativa all'ultimo trailer di Horizon Forbidden West. Su questo specifico aspetto del titolo il team di sviluppo è stato categorico: Horizon Forbidden West avrà un unico finale, e questo sarà molto forte e d'impatto. Sebbene vi sia la presenza di un'unica direzione per la storia, non è stato esclusa la presenza di sfumature che dipenderanno esclusivamente dalle azioni del giocatore nel corso dell'avventura. Sembrerebbe infatti che potremo modificare leggermente il corso della storia in base alle interazioni con i personaggi secondari e al tempo trascorso con loro. Insomma, non potremo influire sull'andamento della trama principale ma forse avremo il controllo sul destino alcuni comprimari.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che lo story trailer dell'esclusiva PlayStation ha permesso agli sviluppatori di annunciare al pubblico la presenza nel cast di Horizon Forbidden West di Carrie Anne Moss, ovvero la Trinity di Matrix.