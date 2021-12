Horizon Forbidden West per PS4 e PS5: quanto dura la nuova esclusiva PlayStation?

Durante i The Game Awards 2021 Horizon Forbidden West è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che ha evidenziato la grande varietà e qualità di ambientazioni, animali meccanici e situazioni di gioco che i giocatori si troveranno ad affrontare nella nuova avventura nei panni di Aloy.

Vista l'imminente uscita del gioco di Guerrilla in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5, prevista per il prossimo 18 febbraio 2022, i fan cercando di scoprire quante più informazioni possibili sul titolo, compreso quante ore saranno necessarie per completare l'avventura principale.

Attualmente non abbiamo informazioni ufficiali precise, dato che né Sony né Guerrilla hanno mai rilasciato dettagli in merito, ed è quindi necessario basarsi su alcune speculazioni. La campagna di Horizon Zero Dawn dura circa 20 ore, ed è quindi lecito aspettarsi un aumento più o meno corposo della longevità per il sequel molto più ambizioso. La durata della storia principale del nuovo capitolo della serie potrebbe quindi arrivare ad attestarsi sulle 25-30 ore di gioco, se non oltre, dovendo approfondire quanto raccontato in Horizon Zero Dawn e contemporaneamente introdurre una nuova mappa completamente inedita.

Per quanto riguarda la durata totale del gioco, tenendo conto anche del tempo necessario per portare a termine missioni e incarichi secondari, il primo capitolo si attesta intorno alle 40-45 ore, ed è probabile che vedremo un aumento anche in questo senso. Complessivamente, Forbidden West potrebbe arrivare a durare alcune decine di ore in più rispetto alla sola campagna principale completando tutte le attività secondarie e la raccolta dei collezionabili.

L'unico modo per sapere con certezza a quanto ammonterà la longevità complessiva di Horizon Forbidden West è però quello di attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori, oppure aspettare fino al giorno del lancio.