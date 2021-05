Horizon Forbidden West su PS4 e PS5: il kolossal sci-fi risplende nelle nuove immagini

In occasione dell'attesissimo State of Play di Horizon Forbidden West, il team di Guerrilla Games non si è "limitato" a mostrare le prime scene di gameplay dell'ultima esclusiva Sony ma le ha accompagnate con una nuova serie di scatti realizzati con il Decima Engine.

In questa sua ultima iterazione, il motore grafico dell'originario Zero Dawn mostra i muscoli nel filmato di Forbidden West ripreso su PlayStation 5 e nelle relative immagini che trovate in galleria. Già nel countdown dello State of Play, d'altronde, la sussidiaria olandese dei PlayStation Studios ha fatto capire che il Decima Engine si sarebbe prestato a molteplici utilizzi tra sessioni relativamente "lineari" ma ad alto tenore cinematografico e frangenti compiutamente open world, con aree estremamente ampie da esplorare in piena libertà.

Alla ricca galleria immagini con gli scatti provenienti dall'ultimo trailer troviamo così quattro screenshot "ufficiali", e ad alta risoluzione, con protagonista la fiera guerriera Aloy immersa (e non solo in maniera figurata) nel suo nuovo contesto narrativo ambientato in una versione post-apocalittica di San Francisco.

Date perciò un'occhiata alla nuova infornata di scatti ingame di Horizon Forbidden West e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dell'avventura sci-fi in arrivo su PS4 e PlayStation 5.