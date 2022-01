Horizon Forbidden West su PS4 e PS5: quanto è grande la mappa? Il confronto con Zero Dawn

Quanto sarà vasto l'Ovest Proibito di Horizon Forbidden West? Con il lancio del kolossal PS4 e PS5 che si fa sempre più prossimo, abbiamo chiesto al narrative director Benjamin McCaw e alla senior writer Annie Kitain quale sarà la grandezza e, con essa, la longevità della prossima avventura sci-fi di Guerrilla Games.

I due alti rappresentanti del team di sviluppo interno alla sussidiaria dei PlayStation Studios, come facilmente prevedibile, non hanno voluto mostrare il fianco a fastidiosi spoiler ma hanno comunque offerto degli importanti chiarimenti sull'estensione della mappa open world di Forbidden West.

A detta di McCaw, infatti, le dimensioni dell'Ovest Proibito e l'estensione dell'avventura saranno "sostanzialmente comparabili a quelle del primo capitolo, forse leggermente più grandi ma non esageratamente più vaste". L'aggettivo scelto dal Narrative Director per descrivere la grandezza della mappa di Forbidden West e la longevità della campagna principale non è affatto casuale, poiché si riallaccia idealmente alle dichiarazioni con cui Angie Smets, producer di Guerrilla, rivelò nel 2018 di aver ridotto le dimensioni della mappa originaria di Zero Dawn perché sarebbe stata "oltremodo noiosa da esplorare".

L'intenzione di Guerrilla è perciò quella di rapportare l'estensione dello scenario dell'Ovest Proibito ai contenuti proposti dall'esperienza di gioco nel suo complesso, trovando così un giusto compromesso per chi si vorrà immergere nelle atmosfere della storia e chi, magari, desidererà dedicarsi principalmente all'esplorazione libera della mappa per andare a caccia di Macchine e di segreti da svelare.

Per un chiarimento definitivo sulle dimensioni dell'open world dell'ultima esclusiva di Sony, non ci resta che pazientare fino al lancio del titolo, previsto per il 18 febbraio su PS4 e PlayStation 5. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra intervista esclusiva a Guerrilla Games e alle tante informazioni snocciolate dagli autori della software house olandese su Horizon Forbidden West tra storia personaggi e tribù.