Horizon Forbidden West su PS5: grafica, framerate, Audio 3D e DualSense nelle info di Sony

Attraverso una scheda aggiunta sul PlayStation Store alla pagina dedicata ai preordini di Horizon Forbidden West, Sony fornisce tutta una serie di dettagli sulla grafica e sulle funzionalità della versione PS5 dell'attesissimo action ruolistico a mondo aperto firmato Guerrilla Games.

Disponibile dapprima nella sola versione in lingua inglese e successivamente anche in quella italiana, la nuova scheda del PS Store elenca tutte le funzionalità più avanzate che andranno a caratterizzare l'esperienza grafica e ludica di chi esplorerà il mondo post-apocalittico di Horizon Forbidden West su PS5.

I curatori del PS Store partono dall'immancabile riferimento ai caricamenti rapidi e ai viaggi istantanei in tutta la mappa garantiti dall'SSD iperveloce di PS5 per poi abbracciare la grafica in 4K con HDR e spiegare come "la Modalità Prestazioni punta a 60fps per rendere ancora più fluidi movimenti, animazioni e comandi".

Non meno interessanti sono poi le sezioni della scheda del PS Store che ribadiscono il pieno supporto alla tecnologia Audio 3D Tempest di PlayStation 5 e alle funzioni del controller DualSense: "il feedback aptico vi farà sentire il contatto dei fili d'erba mentre ti avvicini furtivamente a un bersaglio, ma anche l'impatto degli attacchi in mischia contro le Macchine e gli umani corazzati, come pure la direzione degli attacchi in arrivo quando vi preparerete a schiarli. I grilletti adattivi vi permetteranno di interagire con diversi oggetti e di sentire, ad esempio, la corda dell'arco tendersi, il rinculo del nuovo rampino e i cambi di resistenza dei grilletti delle armi pesanti strappate alle tribù e o alle Macchine".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il kolossal sci-fi di Sony è atteso in uscita per il 18 febbraio 2022. Diversamente da quanto previsto in origine, l'upgrade da PS4 a PS5 di Horizon Forbidden West sarà gratis.