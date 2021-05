Horizon Forbidden West per PS5 è ancora previsto per il 2021

Nonostante Sony non abbia mai modificato la finestra di lancio di Horizon Forbidden West fissata per il 2021, il "silenzio stampa" ha instillato più di qualche dubbio nei fan PlayStation, dubbiosi nei confronti della promessa fatta dalla compagnia giapponese.

Fa quindi molto piacere leggere le parole che Hermen Hulst ha concesso a Wired, nel corso di un'ampia intervista in cui ha parlato del futuro di PlayStation e di ben 25 IP attualmente in via di sviluppo. Hulst, che prima di diventare capo dei Worldwide Studios guidava proprio i ragazzi di Guerrilla Games, ha spiegato che Horion Forbidden West è ancora atteso entro la fine del 2021, spiegando inoltre che, nonostante la sua natura cross-generazionale, il gioco supporterà funzionalità come il feedback aptico del DualSense su PS5: "Se intendete optare per un approccio stealth sgusciando tra l'erba alta, allora 'sentirete' davvero quell'erba alta".

Hulst, che ha accompagnato Horizon Forbidden West durante le fasi iniziali dello sviluppo prima di essere messo a capo dei Worldwide Studios, afferma di essere rimasto fortemente impressionato dal gioco, che non vedeva in azione da circa sette/otto mesi. Non vediamo l'ora di rivederlo in azione anche noi: al momento, abbiamo a nostra disposizione solamente il trailer dell'annuncio di Horizon Forbidden West.