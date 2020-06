Horizon Forbidden West su PS5: quali saranno i prossimi animali robotici?

Tra gli annunci fatti da Sony all'evento di presentazione dei giochi PlayStation 5 c'è stato anche Horizon Forbidden West, nuovo capitolo della serie con protagonista Aloy che ci porterà in ambientazioni inedite. Ma quali saranno i nuovi pericoli che la giovane ragazza dovrà affrontare?

Sappiamo infatti che il mondo di Horizon è popolato da pericolose creature robotiche ed è impossibile che nelle nuove aree della mappa gli sviluppatori non abbiano inserito nuove minacce che Aloy dovrà gestire tramite l'utilizzo dei suoi gadget. Nel corso del trailer d'annuncio abbiamo ad esempio visto degli enormi elefanti-robot controllati da un clan che, con tutta probabilità, fungerà da antagonista principale. Non sono però stati mostrati altri nuovi nemici e possiamo solo immaginare le altre creature che ci metteranno i bastoni tra le ruote. Non è da escludere che tra i prossimi nemici della serie possano esserci stormi di pipistrelli, gorilla, serpenti, ragni, leoni e, perché no, delle enormi creature acquatiche come i delfini o le orche. Ad un certo punto del filmato vediamo Aloy scendere nelle profondità del mare ed è quasi impossibile che in queste fasi del gioco non vi siano nemici da affrontare.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul gioco, vi ricordiamo che potrebbe essere apparsa online la key art di Horizon Forbidden West.