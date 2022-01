Horizon Forbidden West per PS5 a soli 49 € per chi acquista Uncharted Legacy Collection

Si preannuncia un 2022 ricco di esclusive per tutti i videogiocatori in possesso di PlayStation 5: comprarle tutte potrebbe essere dispendioso, pertanto vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova promozione di GameStop che offre l'opportunità di risparmiare oltre 30 euro sull'acquisto di Horizon Forbidden West per PS5. Ecco come.

A partire dal 28 gennaio, tutti coloro che acquisteranno Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5 al prezzo pieno di 49,98 euro potranno prenotare Horizon Forbidden West per PS5 a soli 49,98 euro (anziché 80,98 euro). Si tratta di un'opportunità imperdibile per tutti i giocatori interessati ad entrambi i titoli, che in questo modo potranno rivivere le ultime due avventure di Uncharted e imbarcarsi nel nuovo viaggio di Aloy su PlayStation 5 spendendo complessivamente meno di 100 euro.

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, ricordiamo, verrà lanciato sul mercato proprio il 28 gennaio, mentre Horizon Forbidden West debutterà poche settimane più tardi, ovvero il 18 febbraio. L'offerta fa parte del Volantone di gennaio 2022 di GameStop, che offre anche molti altri sconti dedicati al mondo PlayStation: ad esempio, le Cuffie Wireless Pulse 3D per PS5 vengono offerte a 99,98 euro assieme a una PSN Card dal valore di 10 euro.