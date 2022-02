Horizon Forbidden West su PS5, l'SSD troppo veloce? Guerrilla ha dovuto usare un trucco

Nonostante le ragioni che hanno portato al rinvio di Horizon: Forbidden West al 2022, Aloy ha finalmente raggiunto i lidi di PlayStation 4 e PlayStation 5, dove è stata accolta con entusiasmo da pubblico e critica.

Per festeggiare il Day One dell'open world, il game director Mathijs de Jonge ha raccontato alcuni retroscena relativi allo sviluppo del titolo. Tra questi ultimi, figura anche un simpatico aneddoto legato alla versione next-gen del gioco. Nello sfruttare le peculiarità di PlayStation 5, Horizon: Forbidden West ha infatti dovuto fronteggiare un ormai noto "inconveniente" legato all'SSD dell'hardware Sony.

Dopo aver ottimizzato l'avventura di Aloy per PlayStation 5 - ha raccontato de Jonge -, il team di Guerrilla si è reso conto di come i tempi di caricamento ultra-rapidi rendessero sostanzialmente impossibile leggere i consigli di gioco proposti dagli autori. Inizialmente indecisi sul da farsi, gli sviluppatori hanno infine deciso di trovare un espediente per far sì che anche gli avventurieri PS5 potessero usufruire dei loro consigli. "In Horizon: Zero Dawn avevamo parlato di 'viaggio veloce', ma richiedeva circa un minuto. - ha raccontato il game director - Con PS5, parliamo di circa 4 o 5 secondi [...] Abbiamo dovuto introdurre una feature che mantenesse attiva la schermata di caricamento abbastanza a lungo per leggere almeno un indizio!".



E se quelli offerti da Guerrilla non vi bastano, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca guida ad Horizon: Forbidden West.