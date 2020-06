Horizon Forbidden West su PS5: svelato il sequel nextgen di Zero Dawn!

Non paghi della reazione scatenata con il video di annuncio di Demon's Souls per PS5, Sony ha offerto a Guerrilla Games l'occasione perfetta per svelare Horizon Forbidden West, il sequel per PlayStation 5 di Horizon Zero Dawn.

Il filmato di presentazione mostratoci dagli sviluppatori ci permette di familiarizzare con le meccaniche di gioco di questo ambizioso progetto che, come avvenuto con il primo capitolo della serie, continuerà ad essere basato sull'esplorazione e su un impianto di gameplay in salsa action venato di elementi ruolistici.

Parallelamente a un gameplay basato sulla granitica offerta ludica di Zero Dawn avremo poi una serie di innovazioni ludiche basate, ad esempio, sull'esplorazione subacquea, su di un mondo di gioco sensibilmente più stratificato e su di un sistema di combattimento ancora più fluido.

Mentre vi lasciamo al primo video gameplay di Horizon Forbidden West, ricordiamo ai nostri lettori che nel frattempo sono disponibili anche il video di Gran Turismo 7 e il trailer di presentazione di Ratchet & Clank Rift Apart, anch'essi presentati durante lo show digitale organizzato da Sony per mostrarci i giochi in arrivo su PlayStation 5.