Horizon Forbidden West su PS5: ulteriori dettagli sul peso, sfiorerà i 100GB

Si continua a parlare del peso complessivo della versione PlayStation 5 dell'attesa nuova opera firmata Guerrilla Games: in precedenza è stato rivelato da PlayStation Game Size che Horizon Forbidden West peserà 96GB su PS5, calcolato senza tenere conto di alcun update.

Lo stesso portale su Twitter è però subito ritornato sulla prossima avventura di Aloy con un piccolo approfondimento: aggiornato alla versione 01.002.000, Horizon Forbidden West avrà un peso pari a 97.027GB, circa uno in più rispetto a quanto comunicato in precedenza per l'edizione senza alcun tipo di update. Il dato si riferisce inoltre al solo territorio europeo, che risulta essere quello più pesante: negli Stati Uniti, infatti, il gioco occuperà "solo" 86.588GB di spazio. Rivelati questa volta anche i dati relativi al Giappone, che si dimostra ancora più leggero con un totale di 82.783GB.

PlayStation Game Size non specifica se la versione 01.0002.000 è relativa ad eventuali patch del day one, e non è quindi da escludere che il titolo possa rivelarsi ancora più pesante al momento dell'uscita. Nel frattempo il director Mathijs De Jonge ha rivelato quanto durerà Horizon Forbidden West, pur senza scendere in dettagli troppo approfonditi sul numero di ore necessario sia per completare la storia che per raggiungere il 100%.