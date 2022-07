Horizon Forbidden West su PS5: con l'update 1.17 arrivano VRR e una nuova modalità grafica

Nel corso delle ultime ore è arrivata una nuova patch di Horizon Forbidden West che ha portato l'esclusiva Sony su PlayStation 4 e PlayStation 5 alla versione 1.17. Grazie all'aggiornamento, i possessori del gioco possono ora godere di nuove funzionalità e non solo.

La principale novità dell'update 1.17 di Horizon Forbidden West è dedicata a chi gioca sulla console di ultima generazione targata Sony, visto che introduce ufficialmente il supporto a Variable Refresh Rate (VRR) e High Refresh Rate (HFR). Grazie al VRR si ottiene un miglioramento della risoluzione dinamica a 60Hz, così che il livello di definizione tenda ad essere più alto. L'uso di VRR e HFR permette inoltre di avere un framerate che oscilla tra i 60 e i 120 fotogrammi al secondo. Come se non bastasse, l'update aggiunge una nuova modalità grafica chiamata Bilanciata, la quale permette di giocare a 40FPS sui TV e i monitor che supportano tale frequenza di aggiornamento.Come tutti gli aggiornamenti del titolo Guerrilla, anche la versione 1.17 corregge una miriade di bug e sistema alcuni problemi legati alla localizzazione in specifiche lingue.

Prima di lasciarvi al changelog dell'aggiornamento, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West ha di recente occupato la vetta delle classifiche UK, battendo persino Mario Strikers.

