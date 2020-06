Horizon Forbidden West su PS5: il video di annuncio è pieno di riferimenti a Zelda BOTW?

L'attenta analisi del trailer di annuncio di Horizon Forbidden West rivelerebbe la presenza di numerosi riferimenti a Zelda Breath of the Wild, o almeno è questa la convinzione nutrita da molti fan della serie di Aloy e del kolossal a mondo aperto di Nintendo.

Nel tentativo di confutare questa teoria che sta prendendo piede sui social e sui principali forum di settore, la redazione di Vandal e lo youtuber Miles Edgeworth hanno ripreso le immagini e il trailer di presentazione del sequel nextgen di Zero Dawn su PS5 per confermare l'effettiva presenza di numerosi omaggi all'ultimo capitolo maggiore della saga di The Legend of Zelda.

Molti scatti e frammenti del video di Forbidden West, infatti, sembrano riprendere quasi alla perfezione le medesime animazioni e inquadrature del materiale promozionale di Breath of the Wild, con rimandi più o meno inequivocabili a sequenze come quelle di Link mentre scala, cavalca e incocca le frecce con il suo arco. Date un'occhiata al video in calce alla notizia e agli scatti comparativi che trovate nel link a fondo articolo e diteci se anche voi notate queste similitudini.

Nel frattempo, vi invitiamo ad ammirare la nostra video anteprima di Horizon Forbidden West su PS5 e a leggere questo approfondimento sui 5 momenti indimenticabili di Horizon Zero Dawn.