Horizon Forbidden West per PS5 vs Zero Dawn per PS4: la grafica a confronto

Il reveal del gameplay di Horizon Forbidden West per PS5 ha messo tutti d'accordo per quanto riguarda l'aspetto tecnico, mosso da un Decima Engine che ha mostrato tutti i suoi muscoli sulla console di nuova generazione di Sony

Anche Horizon Zero Dawn ci lasciò a bocca aperta su PlayStation 4, pertanto abbiamo ben pensato di mettere a confronto i reveal del gameplay di Horizon Forbidden West per PS5 e del suo predecessore, per evidenziare i miglioramenti operati dai ragazzi di Guerrilla Games. Come potete vedere nel nostro video allegato in apertura di notizia, nonostante gli anni sul groppone Zero Dawn si difende ancora molto bene, Forbidden West è riuscito a migliorare ogni singolo aspetto tecnico, dalla resa delle ambientazioni alle animazioni dei nemici meccanici, fino ad arrivare ai volti dei personaggi, quello di Aloy su tutti. Cosa ne pensate?

Horizon Forbidden West, ricordiamo, è in sviluppo anche per PlayStation 4, ma non abbiamo ancora avuto il piacere di dare un'occhiata a questa specifica edizione dell'open world. La data d'uscita dell'esclusiva non è ancora stata rivelata, nel frattempo un fan del gioco ha provato a stimare le dimensioni della mappa di Horizon Forbidden West basandosi sui panorami mostrati durante il pre-show dello State of Play