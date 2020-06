Horizon Forbidden West: pterodattili robot, giungle e deserti sconfinati in nuove immagini

Dopo aver mostrato la key art completa di Horizon Forbidden West, i canali social di Guerrilla Games si rimettono all'opera per pubblicare delle nuove, straordinarie immagini del kolossal PS5 che immortalano Aloy e gli immensi scenari che esplorerà dirigendosi verso le coste dell'Oceano Pacifico.

La prima immagine ritrae la fiera protagonista della serie mentre osserva con attenzione una struttura che si staglia all'orizzonte sullo sfondo di un gigantesco deserto. Il secondo scatto, invece, è dedicato alla fauna locale e testimonia gli sforzi profusi dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios per ampliare il ventaglio di Macchine presenti nel gioco e integrarle armoniosamente nello scenario.

Nell'immagine, infatti, si può osservare una fitta giungla e il relitto di un antico bombardiere scelto da un gruppo di Pterodattili robot per nidificare e organizzare le battute di caccia. Esattamente come per gli scatti che hanno accompagnato il video di annuncio del sequel di Horizon Zero Dawn su PS5, anche stavolta le due immagini ci vengono proposte in risoluzione 4K per mostrare la potenza della prossima console di Sony.

A tal proposito, di recente il direttore creativo Mathijs De Jong ha condiviso tutta una serie di dettagli su Horizon Forbidden West e precisato che il titolo non avrà "quasi nessun caricamento", tutto merito dell'SSD iperveloce di PS5 che si premurerà di gestire in maniera fulminea le fasi di caricamento e i viaggi veloci tra una zona all'altra della mappa.