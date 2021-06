Horizon Forbidden West: quando esce su PS5 e PS4? Guerrilla offre un nuovo chiarimento

Con un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha confermato la sua volontà di pubblicare Horizon Forbidden West su PS5 e PS4 entro le festività natalizie di quest'anno. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, non è ancora possibile confermare una data di uscita ufficiale per l'action game open world.

Guerrilla Games ha offerto personalmente un nuovo chiarimento sulla questione in occasione di un'intervista pubblicata da Game Informer.com. La software house ha confermato quanto già detto da Hermen Hulst, approfondendo i motivi che hanno spinto Sony a non annunciare prematuramente una data di lancio definitiva:

"Lo sviluppo è sulla buona strada", ha innanzitutto precisato il game director Mathijs de Jonge. "Il fatto è che siamo tutti in un periodo strano e non abbiamo mai ultimato e distribuito un gioco in questo tipo di circostanze. Quindi calcoliamo costantemente i nostri programmi e ci diciamo: 'Okay, dove siamo?' e "Ci sono cose impreviste che potrebbero accadere?" Vogliamo solo essere super fiduciosi quando annunceremo la data di uscita, sicuri che effettivamente la rispetteremo. Quindi abbiamo solo bisogno di un po' più di tempo, e poi potremo tornare con una data di pubblicazione finale".

Anche Everyeye.it ha recentemente intervistato gli autori dell'action-GDR: abbiamo parlato con Guerrilla di modalità grafiche, esplorazione e mondo di gioco di Horizon Forbidden West.